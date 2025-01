Duits: ‘Grote toename HMPV-gevallen niets ongewoons’

De Curaçaose immunoloog Ashley Duits laat vandaag in de Extra weten dat de toename van het HMPV-virus, dat momenteel circuleert, niets nieuws is. Net als andere virussen die de luchtwegen aantasten, komt het in bepaalde periodes vaker voor. De laatste tijd is er veel speculatie over de toename van infecties met dit virus in China waar momenteel een grote toename is van HMPV-gevallen. Maar volgens Duits is dit niets ongewoons. Ook is er volgens hem geen reden om bang te zijn voor een nieuwe pandemie zoals bij COVID-19.

“Het gaat om bekende virussen die in bepaalde seizoenen vaker voorkomen, zoals in de winter of tijdens regenachtige periodes. Ze zijn vergelijkbaar met het influenzavirus, dat ook af en toe de kop opsteekt. Toch is het belangrijk om alert te blijven en de lessen uit de pandemie in gedachten te houden.” Dat stelt Duits vandaag in de Extra. Volgens Duits zijn eenvoudige maatregelen, zoals regelmatig handen wassen, een mondkapje dragen en thuisblijven bij ziekte, cruciaal. “Als je toch naar buiten moet, houd dan afstand, vooral van kwetsbare personen.” HMPV staat voor Human metapneumovirus.