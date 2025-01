Tumbafestival 2025 opgedragen aan Elia Isenia

Het Tumbafestival wordt dit jaar opgedragen aan Elia Isenia. Dat is gisteren bij de persconferentie van organisator AMAK bekend gemaakt. Isenia won drie keer het festival; in 1991, 2002 en 2010. Ze was de eerste vrouw die het Tumbafestival won. Dit jaar wordt voor de 53e keer het Tumbafestival gehouden. Het vindt plaats van 3 tot 7 februari in het Curaçao Festival Center in Brievengat. Het festival is erg populair, in zowel Curaçao als bij de Antilliaanse gemeenschap in Nederland.

Elia Isenia, geboren in 1957, is behalve zangeres ook componist. Verder vertelt ze verhalen, schrijft gedichten en acteert. Elia wordt vaak door scholen en instellingen gevraagd om lezingen te geven en haar kennis en ervaring over te dragen over de authentieke ritmes van van Curaçao: seú, tambú en tumba, of over de culturele gebruiken van ons land.