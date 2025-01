Oppositieleider Edmundo Gonzalez Urrutia zegt dat schoonzoon is ontvoerd in Venezuela

In Venezuela is de schoonzoon van oppositieleider Edmundo Gonzalez Urrutia ontvoerd. Dat beweert hij zelf op X. Schoonzoon Rafael was op weg naar school met zijn kinderen in Caracas, toen hij door in het zwart geklede, vermomde mannen is onderschept, zo schrijft de oppositieleider. De mannen zouden de schoonzoon van in een bestelwagen hebben geplaatst en hem hebben weggevoerd. Nicolas Maduro is in juli vorig jaar uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen, maar volgens de oppositie was sprake van massale verkiezingsfraude en is Edmundo Gonzalez de rechtmatige winnaar. Vrijdag legt Maduro de eed af.

Gonzalez vroeg politiek asiel aan in Spanje. De 75-jarige oppositieleider wil wel terugkeren naar zijn thuisland en eveneens de eed afleggen als president. In Venezuela dreigt hij weliswaar te worden opgepakt voor sabotage, samenzwering en ambtsmisbruik, zei de minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello. De VS en verschillende Latijns-Amerikaanse landen beschouwen oppositiekandidaat Edmundo Gonzalez als rechtmatige winnaar van de verkiezingen.