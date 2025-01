‘Verkeerssituatie op Caracasbaaiweg wordt elke dag alarmerender’

Parlementariër Steven Croes van de PAR heeft een brief gestuurd aan minister Charles Cooper van VVRP om zo snel mogelijk een plan te presenteren om de aanhoudende files op de Caracasbaaiweg aan te pakken. Croes legt vandaag uit dat er grote projecten zijn gepland voor het gebied Brakkeput, Caracasbaai en Jan Thiel in de komende twee tot vijf jaar. Volgens het Statenlid wordt het verkeer op de Caracasbaaiweg echter met de dag erger. Hij wil weten van de minister of hij dit probleem erkent. Ook wil hij weten of er een concreet en duurzaam plan bestaat om de situatie aan te pakken.

Croes: “Hoewel de groei in toerisme en economie fantastisch is, blijft de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur ernstig achter. Onder de projecten die al in ontwikkeling zijn, bevindt zich een verkavelingsplan van APC met 165 kavels in Brakkeput Noord. Dit betekent gemiddeld twee auto’s per woning die daar gebouwd zal worden. Daarnaast is er een nieuw appartementencomplex in aanbouw in Jan Thiel, terwijl Brakkeput ook een resort zal krijgen met zeker meer dan 200 huurauto’s die daar geparkeerd moeten worden, zonder de voertuigen van het hotelpersoneel mee te rekenen.” Croes dringt er bij minister Cooper op aan zo snel mogelijk een plan te presenteren omdat de verkeerssituatie volgens hem ‘een kritiek punt heeft bereikt’.