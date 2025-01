Statenlid Sint Maarten veroordeeld tot 18 maanden cel

Voormalig parlementslid op Sint Maarten Akeem Arrindeel is vandaag veroordeeld tot 18 maanden cellstraf. Ook heeft hij een verbod gekregen op het bekleden van een openbare functie of deelname aan verkiezingen voor de komende 6,5 jaar. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan het kopen van stemmen. Naast Arrindell waren er nog twee verdachten. Medeverdachte M. kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. Medeverdachte F. werd veroordeeld tot 180 uur taakstraf, waarvan 90 uur voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar.

Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten stelt dat de uitspraak een duidelijke waarschuwing is tegen pogingen om de democratie in Sint Maarten te ondermijnen. Volgens de rechtbank weerspiegelen de straffen de ernst van het delict en de aanzienlijke impact ervan op het publieke vertrouwen in de democratie.