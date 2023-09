DUO bezoekt Caribisch gebied

Sommige oud-studenten betalen per maand een hoger bedrag terug dan nodig is bij het aflossen van hun studieschuld. Daarom brengt de DUO dit extra onder de aandacht tijdens het bezoek aan het Caribisch gebied. Vanaf eind september tot en met begin november worden de zes eilanden bezocht. DUO zal op alle eilanden tijdelijke servicekantoren openen. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. DUO is van 23 oktober tot en met 3 november op Curaçao.

Meer informatie over de tijdelijke servicekantoren, de voorlichtingsbijeenkomsten en de webinars is te vinden op duo.nl/bezoekantillen.