Kevin Osepa genomineerd voor Amsterdamprijs

De Curaçaose kunstenaar Kevin Osepa is genomineerd voor de Amsterdam. Hij maakt kans op de Stimuleringsprijs. De Amsterdamprijs voor de Kunst is de grootste cultuurprijs van de Nederlandse hoofdstad. Volgens de jury is Osepa’s werk duidelijk persoonlijk gedreven, maar is tegelijkertijd gebaseerd op gedegen onderzoek. Zijn zoektocht naar de cultuur van Curaçao strekt zich uit over het heden en het verleden. Hij brengt de prekoloniale, koloniale en moderne tijd met elkaar in samenhang. Ook seksualiteit en gender zijn terugkerende thema’s. Vorig jaar won hij een Gouden Kalf voor zijn korte film La Ultima Ascension.