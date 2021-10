DUO opent tijdelijke servicekantoren op Aruba, Curaçao en Bonaire

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent tijdelijk servicekantoren op Aruba, Curaçao en Bonaire om in persoonlijk contact te komen met aankomende- en oud-studenten. Ook gaat DUO voorlichtingsbijeenkomsten aanbieden. Op Aruba en Curaçao is het tijdelijke servicekantoor geopend van 1 tot en met 26 november. Studenten kunnen zonder afspraak daar alles vragen over studiefinanciering en de terugbetaling van hun schuld. Op Bonaire is het tijdelijke kantoor geopend van 29 november tot en met 10 december. DUO wil financiële problemen onder oud-studenten voorkomen.

