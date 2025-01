DUO stuurt vanaf deze maand (oud)studenten bericht over tegemoetkoming

Studenten en oud-studenten die één of meerdere jaren in Nederland in het hoger onderwijs onder het leenstelsel hebben gestudeerd, hebben in die periode geen basisbeurs gehad. Daardoor hebben zij mogelijk extra moeten lenen bij DUO. Om hen hierin tegemoet te komen, krijgen ze een financiële tegemoetkoming. Oud-studenten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in januari persoonlijk bericht als DUO gegevens van ze heeft. Studenten die later hun diploma halen, krijgen bericht als ze klaar zijn met hun studie. Dat heeft de organisatie gisteren laten weten.

Er zijn 2 tegemoetkomingen waar studenten die onder het leenstelsel gestudeerd hebben (van september 2015 tot en met augustus 2023) mogelijk recht op hebben: de tegemoetkoming gemiste basisbeurs en de tegemoetkoming studievoucher. Een van de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen is dat de student een (afsluitend) diploma moet hebben behaald. Als ze aan de voorwaarden voldoen krijgen oud-studenten de tegemoetkoming gemiste basisbeurs. Dit is een bedrag van € 34,17 per maand. Het bedrag wordt verrekend met een eventuele studieschuld, of uitbetaald als er geen studieschuld is.

Meer informatie over de tegemoetkomingen is te vinden op: duo.nl/tegemoetkomingleenstelsel