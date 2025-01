Curaçao organiseert prestigieuze CANTO Connect 2025

Curaçao is het gastland van het evenement CANTO Connect 2025 dat gepland staat van 26 tot en met 28 januari in Renaissance Wind Creek Curaçao Resort. Dit evenement wordt mede georganiseerd door de Regulatory Authority of Curaçao, het voormalige Bureau Telecommunicatie & Post. Het brengt volgens de organisatie ‘koplopers, vernieuwers en beleidsmakers’ samen om de toekomst van telecommunicatie en ICT in het Caribisch gebied te bespreken. Maar ook om het vorm te geven.

Onder het thema ’Towards a Unified & Sustainable Gigabit Society’ benadrukt CANTO Connect 2025 de toewijding van de sector aan het bevorderen van digitale connectiviteit en duurzaamheid in de regio. De conferentie verkent trends, partnerschappen en strategieën om connectiviteit te verbeteren en regionale ontwikkeling te stimuleren. De conferentie richt zich op essentiële onderwerpen die verder gaan dan de telecommunicatiesector, waaronder: de ontwikkeling van telecombedrijven, FinTech: Wereldwijde trends en partnerschappen en AI-convergentie.