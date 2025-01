OM: Kustwachters opgepakt op verdenking van hulp aan criminelen

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels uitgebreide details gegevens over de arrestatie van Kustwachtmedewerkers gisterochtend. Het gaat om vier Kustwacht- en een ex Kustwachtmedewerker in drie verschillende onderzoeken. Het onderzoek Jaque richt zich op medewerkers waarvan het vermoeden bestaat dat zij behulpzaam zijn aan derden met de invoer van verdovende middelen. Twee andere onderzoeken richten zich op het plaatsen van SKY data door kustwachtmedewerkers, waardoor boten van de Kustwacht door criminelen kunnen worden gevolgd.

Er zijn zes huiszoekingen verricht. Van de vijf arrestaties, zijn er drie in het kader van Jaque opgepakt. Tijdens het onderzoek is er bekend geworden dat GPS-apparaten heimelijk door Kustwachtmedewerkers op de Kustwachtvaartuigen geplaatst worden. In verband hiermee kunnen criminelen de Kustwachtvaartuigen in ‘realtime’ monitoren. De onderzoeken Borealis en Kaus richten zich op SKY data van kustwachtmedewerkers waarvan het vermoeden bestaat dat zij behulpzaam zijn aan derden met de invoer van verdovende middelen. Hiervoor zijn in totaal twee mensen opgepakt. Het is niet uit te sluiten dat er meerdere aanhoudingen in deze zaken kunnen plaatsvinden.