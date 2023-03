Dushi Aventura grote winnaar carnaval 2023

Dushi Aventura is de grote winnaar van het carnaval. Bijna alle belangrijke prijzen gingen zaterdag naar de jubilerende carnavalsgroep, waaronder de prijs voor mooiste groep van het jaar. Op de tweede plaats eindigde nieuwkomer Luigi’s Empire en Alegria eindigde als derde. In totaal harkte Dushi Aventura acht prijzen binnen voor haar kleurrijke clownskostuums. De hoofdprijs bestond uit een cheque van 2500 gulden. Een mooier verjaardagscadeau had de groep niet kunnen wensen. Dit jaar bestaat Dushi Aventura 10 jaar.

Alle prijzen op een rij:

Groep van het jaar

Impactvolste groep

Beste afwerking

Creatiefste groep

Beste bar

Meest komische groep

Mooiste Roadpiece

Mooiste praalwagen