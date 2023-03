Verkeersongeval wordt 91-jarige vrouw fataal

Een vrouw is gisteren overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval. Het gaat om Melba Carlota Praag – De Jongh. Ze zou morgen 92 jaar oud worden. Volgens de politie zou ze onwel zijn geworden, waarna ze de macht over het stuur verloor en tegen een muur tot stilstand kwam. Het verkeersongeval gebeurde bij Berg Altena. Het slachtoffer raakte gewond aan haar keel en werd met de ambulance naar het CMC gebracht. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Ze is de tweede verkeersdode van dit jaar. Beeld: TeleCuraçao