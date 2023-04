Edward Heerenveen heeft tijdelijk de leiding bij de lokale vliegmaatschappij Jetair. De ceo Robert Maas is opgestapt. Heerenveen neemt waar totdat er een permanente vervanging is gevonden. Heerenveen is een bekende in de luchtvaart. Hij was jarenlang de directeur van InselAir. De vliegmaatschappij werd in februari 2019 failliet verklaard, mede door de crisis in Venezuela. Daarmee kwam na 13 jaar een einde aan InselAir.