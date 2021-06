Curaçao kent vandaag weer één nieuwe coronabesmetting. Dit is waarschijnlijk een geïmporteerde case. Dat meldt de overheid vanmiddag. Er werden in totaal 750 tests afgenomen. Het aantal actieve besmettingen komt daarmee weer op twintig te staan. De situatie in ziekenhuis is nog hetzelfde als gisteren. Er liggen nog twaalf coronapatiënten in het CMC, waarvan vier op de Intensive Care.