Eén persoon heeft gisteren positief getest op het coronavirus op Curaçao. Het gaat om een lokale besmetting. Er werden gisteren 791 tests afgenomen. Ook vier personen genezen verklaard. Het aantal actieve besmettingen daalt daardoor weer onder dertig; naar 29 om precies te zijn. De situatie in het ziekenhuis is nog hetzelfde als gisteren. Er liggen nu nog tien coronapatiënten in het CMC, waarvan twee op de Intensive Care.