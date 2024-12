‘Eén op drie Curaçaose koraalsoorten met uitsterven bedreigd’

Tijdens de recente klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Azerbeidzjan is de nieuwe Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten bekend gemaakt. De vorige lijst werd in 2008 gepresenteerd. De afgelopen jaren is informatie over alle 892 bestaande koraalsoorten opnieuw geëvalueerd om te zien of soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Deze evaluatie werd gedaan door een groep koraalexperts van over de hele wereld, inclusief onderzoekers van Carmabi. Alle 66 koraalsoorten in het Caribisch Gebied komen ook voor rondom Curaçao. Daar worden er 19 zo ernstig in hun voortbestaan bedreigd dat ze in de toekomst in het gehele Caribische Gebied dreigen uit te sterven. Dat laat natuurorganisatie Carmabi vandaag weten.

Het is geen geheim dat koraalriffen wereldwijd vaak enorm in gezondheid achteruitgaan door klimaatsverandering, overbevissing, vervuiling en koraalziektes. In het Caribisch Gebied vormde Curaçao daarop enigszins een uitzondering omdat her en der op het eiland nog redelijk gezonde riffen worden aangetroffen. Hoewel dergelijke plekken nog steeds bestaan, is vorig jaar ongeveer 28% van het Curaçaose rif binnen één jaar afgestorven door de uitbraak van nieuwe koraalziektes (bijvoorbeeld Stony Coral Coral Tissue Loss Disease) en het warme zeewater. Als het zeewater warmer dan 30oC wordt, stoten koralen de kleine algen die normaal in hun weefsel voorkomen uit. Hierdoor verliest het koraal zijn kleur, maar verhongert het ook na verloop van tijd omdat deze algen hun gastheer van voedsel voorzien. De achteruitgang van koraalriffen is op andere eilanden vaak veel ernstiger dan in Curaçao.