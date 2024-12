Belgische, Spaanse en Colombiaanse politie ontmantelen internationale drugsbende

De Belgische federale politie heeft met de steun van Europol en van de Colombiaanse en Spaanse politiediensten een criminele organisatie ontmanteld die op grote schaal cocaïne smokkelde van Colombia naar de Europese Unie. Er werden 32 mensen gearresteerd en maar liefst 5.800 kilo cocaïne werd in beslag genomen. Ook de leider van het criminele netwerk werd opgepakt. De operatie begon in april 2023 onder de vleugels van Europol. De politiediensten ontdekten dat het grootste deel van het netwerk opereerde vanuit Spanje en Colombia. De cocaïne werd via commerciële scheepvaarten vanuit Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld. De drugs werden in containers verstopt en dan in verschillende havens uitgehaald. Vooral de havens van Cartagena, Baranquilla, Barcelona, Valencia en Antwerpen zouden de focuspunten van de organisatie geweest zijn.

De bendeleden kregen bij hun activiteiten hulp van corrupte ambtenaren en douaniers. Zo slaagden ze erin politiecontroles te vermijden. Volgens Europol was het onderscheppen van die omgekochte autoriteiten cruciaal voor het blootleggen van de volledige logistieke keten van de criminele organisatie.