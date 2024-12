In totaal 244 vacatures binnen overheidsapparaat moeten worden ingevuld

Volgens de Curaçaose regering moeten er in totaal 244 vacatures binnen het overheidsapparaat worden ingevuld. Deze vacatures zijn ontstaan door personeelsleden die met pensioen zijn gegaan of op andere wijze hun functie hebben verlaten. Dit heeft de regering bekendgemaakt naar aanleiding van vragen van parlementslid Gwendell Mercelina van de PNP tijdens de behandeling van de begroting 2025 in de Centrale Commissie van het parlement. Mercelina wilde weten hoe de regering het belang van het invullen van deze posities ziet. Ook vroeg hij hoe het tekort aan personeel de uitvoering van de taken beïnvloedt. De regering gaf aan dat uit een rapport van het Ministerie van Financiën blijkt dat er een toename is van het aantal tijdelijke krachten dat buiten het overheidsapparaat om wordt aangenomen om het werk uit te voeren.

In reactie op Mercelina’s vraag over hoe het kennisniveau van ambtenaren verhoogd kan worden, gaf de regering aan dat er een strategisch opleidingsbeleid voor 2024-2029 is opgesteld. Dit beleid is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler richt zich op het versterken van de basiskennis, essentiële vaardigheden en houding van alle ambtenaren. De tweede pijler heeft als doel de kennis en vaardigheden van medewerkers in generieke functies te verbeteren. Dit wordt bereikt door specifieke beroepsopleidingen, trainingen, uitwisseling van ervaring en loopbaanontwikkeling. Deze pijler richt zich op personeel dat zich bezighoudt met onder meer human resources, juridische zaken, techniek, communicatie, publieke dienstverlening, projectmanagement en financiële programma’s. De derde pijler is gericht op persoonlijke ontwikkeling en welzijn van ambtenaren, en biedt mogelijkheden voor groei, het aanleren van nieuwe vaardigheden, competentieontwikkeling en het verbeteren van persoonlijke effectiviteit.