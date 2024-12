Duidelijke daling aantal moorden

Ons land heeft in de afgelopen jaren te maken met een daling van het aantal moorden. Hoofdinspecteur Raymond Ellis zegt dat in de overheidspodcast “Ki Bo Ke Men?”. Volgens Ellis bereikte de situatie in 2017 een hoogtepunt met 27 moorden in één jaar. Daarna daalde het aantal. In 2018 waren er 21 moorden; in 2020 daalde dat aantal naar 13; in 2021 naar 10; en in zowel 2022 als 2023 werden er 8 gevallen geregistreerd. Tot november 2024 staat het aantal op 7. Volgens de hoofdinspecteur zijn daar een aantal factoren voor aan te geven. Zo stijgt de werkgelegenheid. Volgens de politie daalt de criminaliteit als de economie goed draait. Daarnaast heeft de politie sinds 2017 heel veel zaken opgelost.

In 2021 lag het oplossingspercentage bijvoorbeeld op bijna 80 procent. Volgens internationale statistieken ligt het gemiddelde oplossingspercentage voor moordzaken rond de 34 procent, zegt Ellis. Omdat het aantal moordzaken op Curaçao relatief laag is, heeft de politie meer tijd en ruimte om aan deze zaken te werken, wat de kans op een oplossing vergroot. Volgens hoofdinspecteur Jules Ilario, in dezelfde podcast, spelen ook andere zaken een rol. De rivaliteit tussen gangs is afgenomen, wat heeft geleid tot minder bende-gerelateerde moorden. Veel van de moorden die momenteel plaatsvinden, zijn het gevolg van plotselinge conflicten of problemen die op dat moment ontstaan.