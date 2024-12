Jason Fullinck trekt zich terug als kandidaat-minister

Jason Fullinck heeft zijn kandidatuur voor een ministerspost in het kabinet Pisas-II ingetrokken, met als belangrijkste reden het welzijn van zijn gezin. Dit blijkt uit een brief die hij gisteren aan de pers heeft gestuurd. Fullinck was voorgedragen door de partij KEM als Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Hij is al werkzaam als kabinetschef van het ministerie. Fullinck noemt het ‘geen gemakkelijke beslissing’, maar na een grondige evaluatie voelt hij dat dit de meest passende stap is in de huidige situatie. Volgens hem heeft de screening voor zijn kandidatuur veel langer geduurd dan normaal. Hij heeft de indruk dat dit vooral te wijten is aan de partij die hem heeft voorgedragen, KEM. De leider van de partij zit momenteel vast op verdenking van drugshandel.

Fullinck noemt ‘het niveau van controle’ dat hij moest ondergaan ‘buitensporig en buiten proportie in vergelijking met wat de wet voorschrijft’. Daardoor zou het proces langer en ontmoedigender zijn geworden. Bovendien ontstond er in de afgelopen maand een situatie waardoor hij zich zorgen maakte dat ook zijn gezin een ‘doelwit’ zou kunnen worden vanwege zijn kandidatuur. Volgens Fullinck zijn zijn gezin en vooral zijn kinderen zijn hoogste prioriteit, en kan hij niet toestaan dat hun welzijn om welke reden dan ook in gevaar komt. “Hoewel ik van mening ben dat ik over alle capaciteiten beschik en de wens heb om bij te dragen aan mijn land en mijn volk, is niets belangrijker voor mij dan mijn kinderen en mijn gezin. Mijn beslissing staat niet haaks op mijn liefde voor ons eiland, maar is er een die ik moest nemen op basis van principes en de noodzaak om degenen die het dichtst bij mij staan te beschermen,” verklaart hij in de brief.