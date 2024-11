Eerbetoon aan Johan Neeskens in Colombia

In Colombia is deze week een eerbetoon gebracht aan Johan Neeskens. Als ambassadeur van WorldCoaches heeft de ex-international het land meermaals bezocht. Neeskens overleed op 6 oktober onverwacht. Hij werd 73 jaar oud. WorldCoaches-cursisten in Colombia gaven Neeskens een indrukwekkend afscheid tijdens een Legends Match in de stad Medellín. Speciaal voor deze wedstrijd liet Fundación Selección Colombia een T-shirt ontwerpen door een lokale straatkunstenaar. Het shirt werd door de cursisten gedragen tijdens de minuut stilte. Ook in Marokko werd de oud-voetballer herdacht.

Neeskens zette in januari 2022 voor het eerst voet in Colombia, in de hoofdstad Bogota. In vloeiend Spaans – met Catalaanse tongval – leerde hij 75 jonge coaches uit achterstandswijken hoe ze voetbal als middel kunnen gebruiken voor sociale doeleinden. Later deed hij nog vijf keer Colombia aan. Deze maand zou Neeskens opnieuw Medellín bezoeken.