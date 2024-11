Agente voor rechter wegens diefstal, bedreiging en vervalsing

Een 49-jarige politieagente stond gisteren voor de rechter op beschuldiging van diefstal van elektriciteit en water, fraude met 128 vervalste facturen, bedreiging en vervalsing van douanedocumenten. Dat schrijft de EXTRA vandaag. Volgens het Openbaar Ministerie heeft A.M. tussen januari 2021 en december 2022 elektriciteit en water gestolen van Aqualectra. Daarnaast zou zij vier medewerkers van het bedrijf hebben bedreigd. De vrouw, met de initialen A.M., wordt verder beschuldigd van het indienen van valse douaneaangiftes voor producten die zij bestelde uit het buitenland. De zaak werd gisteren in de rechtbank behandeld, maar is uitgesteld. De vrouw beroept zich tot nu toe op haar zwijgrecht.

Gezien het grote aantal zaken bij de rechterbank, besloot de rechter de zaak van de politieagent voor onbepaalde tijd uit te stellen. Naar verwachting wordt de zaak in april 2025 opnieuw behandeld.