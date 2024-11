Ombudsman waarschuwt kinderen voor gevaren internet

Keursly Concincion, de ombudsman en tevens kinderombudsman van ons eiland, heeft gisteren gewaarschuwd voor de gevaren waarmee kinderen online worden geconfronteerd. Hij deed dit tijdens de viering van de Internationale dag van de Rechten van het Kind. De 35e editie van deze dag werd gevierd in het Kindermuseum en stond in het teken van de bewustwording van de fundamentele rechten van kinderen. Internet is heel leuk en handig, maar is ook een podium waarop ze te maken kunnen krijgen met geweld, haat en pesten, zo stelde de ombudsman. Hij gaf aan dat we daarvoor goed moeten oppassen.

Concincion benadrukte verder dat alle kinderen recht hebben op goed en gezond eten, schoon drinkwater, goed onderwijs, een goed huis, bescherming tegen mishandeling en recht op vrije tijd en recreatie.