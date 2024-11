Politie arresteert vanochtend vroeg drie personen in huis aan Inaguaweg

De politie heeft vanochtend vroeg drie personen opgepakt in verband met een onderzoek naar de diefstal van een auto op 20 oktober in de omgeving van Parasasa. Vanochtend half zes werd een 31-jarige man, die is geboren in de Dominicaanse Republiek gearresteerd, in een huis aan de Inaguaweg. Op hetzelfde adres werd ook een 26-jarige vrouw aangehouden, zij is ook geboren in de Dominicaanse Republiek. De vrouw wordt verdacht van heling. Ook werd in de woning in de wijk Buena Vista een 65-jarige Curaçaose man gearresteerd in verband met munitie die tijdens het huisonderzoek werd gevonden.

Bij de arrestaties aan de Inaguaweg werden bij de huiszoeking verder verschillende artikelen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek. Het drietal is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.