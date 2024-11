Godett wil voorstel indienen om screeningswet aan te passen

Anthony Godett overweegt een wetsvoorstel in te dienen om de screeningswet aan te passen. Dat zegt Godett vandaag in de EXTRA. De ervaren politicus neemt vandaag zitting in het parlement namens KEM. De leider van die partij, Michelangelo ‘Lo’ Martines, heeft zijn zetel afgestaan omdat hij vast zit op verdenking van witwassen en drugshandel. Godett pleit voor het stellen van een maximale termijn waarbinnen de verschillende screeningsinstanties hun eindadvies over een kandidaat-minister moeten geven. Volgens hem duurt het proces momenteel veel te lang omdat er geen tijdslimiet is ingesteld. Dit leidt tot verwarring en irritatie, aldus Godett.

Een ander wetsvoorstel dat Godett overweegt in te dienen, is om de kinderbijslag die door de overheid wordt betaald te verhogen. Hij stelt dat de huidige wet al meer dan 40 jaar oud is en dat de vergoeding op 55 gulden voor het eerste kind is blijven staan. Dit bedrag is volgens Godett niet meer toereikend gezien de stijgende kosten van levensonderhoud.