De politie heeft gisteren de eerste aanhouding verricht voor de moord in Seru Papaya. Het gaat om een 27-jarige Curaçaoënaar met de initialen S.J.R. Vorige week donderdag werd de 28-jarige Sindney Marten Mercelina vermoord. Zijn lichaam werd aangetroffen op het balkon van een huis in Seru Papaya. De toedracht van de liquidatie is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.