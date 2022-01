Eerste aflevering docu kustwacht

Gisteren was de eerste aflevering van de nieuwe docuserie over Kustwacht Caribisch Nederland te zien op National Geographic. In de eerste aflevering voerde de kustwacht een 100% drugscontrole uit op een partyboot en had een marineschip moeite om een drugsboot aan te houden. Ook ging de kijker mee met een reddingsactie van de Search and Rescue-helikopter op de Christoffelberg. De docuserie is elke zondag om 16.30 uur lokale tijd te zijn op het Nederlandse National Geographic Channel.