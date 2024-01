Eerste arrestatie in zaak van meegesleurde toeriste

Dagblad Vigilante schrijft in haar editie van vandaag dat er een arrestatie is verricht in de zaak waarop een toeriste op 13 januari op een gewelddadige manier werd overvallen na het uitgaan bij Bapor Kibrá. De zaak zorgde voor veel ophef omdat de vrouw werd meegesleurd door een rijdende auto toen de dieven haar van haar tas wilden beroven. De arrestatie is nog niet door de politie bevestigd, maar het zou om een jonge man gaan.

Kort na de overval verschenen beelden van de overval op sociale media, daarbij was te zien dat de vrouw werd overvallen terwijl ze langs de weg bij Mambo liep. Een onbekende stapte uit een witte auto en probeerde haar tas af te pakken. De vrouw liet haar tas niet los en werd daarop meegesleurd met de rijdende auto van de overvallers. Uiteindelijk moest ze loslaten. Ze raakte gewond aan haar knieën door de gewelddadige overval.