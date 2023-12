Eerste Delta-vlucht uit Atlanta zaterdag op Curaçao

De brandweerwagens op de luchthaven zijn al standby, want zaterdag mogen ze een nieuw watersaluut geven. Dan komt namelijk de eerste vlucht van Delta Airlines vanuit Atlanta aan op Curaçao. De airline gaat deze winter één keer per week vliegen, op zaterdagen. Dat doen ze al sinds 2010 in het najaar. Atlanta is interessant, want geldt als de grootste vlieg-hub van Amerika, met ruim 45 miljoen passagiers per jaar. Mensen vanuit 100 andere steden in de VS kunnen via Atlanta makkelijk naar Curaçao. Wil je zelf graag naar Atlanta, dan kost een retourtje vanaf ongeveer 1500 gulden.