Oekraïense president Zelensky voor tussenstop op Curaçao

Curaçao had vannacht heel kort een bijzondere bezoeker. De Oekraïense president Vlodimir Zelensky was kort op het eiland. Het presidentiële vliegtuig met Zelensky aan boord, was hier om bij te tanken. Dit weekend was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Vannacht vloog hij door naar Washington. Met dus als tussenstop ons eiland. Vliegtuigspotter Larry Every was het opgevallen en heeft vannacht het toestel, met Oekraïense vlag op de staart, haarscherp vastgelegd. Alle foto’s vind je hier.