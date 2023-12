CFT heeft vragen over landsaankoop Campo Alegre

Het College Financieel Toezicht wil opheldering over de aankoop van Campo Alegre door het land Curaçao. Er was zeven miljoen voor de aankoop begroot, maar uiteindelijk legde de overheid tijdens de veiling van het oud-bordeel acht miljoen gulden aan belastinggeld op tafel. De Extra schrijft erover vandaag. De overheid deed de aanschaf omdat er geen andere serieuze bieders kwamen. De opbrengst van de veiling wordt gestort in het criminaliteitsfonds. Daarnaast vond de overheid het een veilige investering met weinig risico. Onduidelijk is nog wat er nu met het terrein gaat gebeuren.