Een man is vanmorgen rond half acht doodgeschoten op de Cubaguaweg. De fatale schietpartij is de eerste moord van 2022. Het ambulancepersoneel kon vanmorgen niets meer doen voor het slachtoffer. Van de verdachte ontbreekt elk spoor. Het onderzoek is in volle gang. Personen met tips over de moordzaak kunnen deze melden bij de politie via 917 of 108.

Meer over cubaweg moord politie