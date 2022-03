Ook TUI gaat haar vliegticketprijzen verhogen. Dit bevestigt de vliegmaatschappij aan luchtvaartnieuws.nl. Oorzaak is de gestegen olieprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Reizigers zijn voor een retourtje zo’n 140 gulden duurder uit. Dat is meer dan de 60 gulden die concurrent KLM in rekening brengt voor een retourtje. De prijsverhoging geldt alleen voor nieuwe boekingen.

