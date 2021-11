Eerste proef met digitale Volkstelling

De volkstelling die officieel volgend jaar april plaatsvindt wordt voorafgegaan door een digitale proef. De test wordt gehouden tussen 11 november aanstaande en een nog onbekende datum in januari. De CBS wil zoveel mogelijk moderniseren en voert het onderzoek voor het eerst digitaal uit. Voor de huishoudens die geen internetaansluiting of apparaten hebben om mee te doen aan de volkstelling, worden er aparte afspraken gemaakt. De proef wordt gehouden onder zo’n 5000 huishoudens. Meer informatie over de volkstelling is te vinden op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek.