‘Eerste urgente problemen bij Selibon Lagun opgelost’

De eerste urgente situatie rond de veiligheid en de veilige opslag van afval bij Selibon Lagun op Bonaire zijn verholpen. De containers met asbesthoudend afval zijn gerepareerd. Ook voor nieuw biomedisch afval is een oplossing gevonden. Het slachtafval wordt nu volgens de juiste regels verwerkt. De omheining van het afvalcentrum is gereed. Tot slot is de beveiliging van het afvalcentrum aangescherpt. Dat is vandaag bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In november trad de waarnemend Rijksvertegenwoordiger in de plaats van het Bestuurscollege vanwege de ‘zorgwekkende, complexe en urgentie situatie’ bij Selibon Lagun. Hierna is snel actie ondernomen om de belangrijkste, praktische problemen op het afvalcentrum op te lossen. Volgens planning zijn de 19 kapotte containers met asbesthoudend afval gerepareerd. Deze staan op een afgesloten terrein en zijn voorzien van sloten. Nieuw aangeboden asbesthoudend afval wordt tijdelijk in nieuwe containers opgeslagen, tot er een structurele oplossing gevonden is voor het verwerken van asbest.