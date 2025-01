‘Vier medewerkers van Kustwacht opgepakt’

Vanessa Werkhoven

Als Theatermaker, Casting director, Cliniclowns trainster en moeder van 3 bloedjes, zou je denken dat Vanessa het druk genoeg heeft. Maar vanwege de diepe passie voor muziek en een langgekoesterde droom, is daar vanaf februari 2022 ook de ere baan van DJ voor Paradise FM bij gekomen. Vanessa is een geboren Zaankanter, maar ze verhuisde in 2016 met haar gezin naar Curacao en is sindsdien meer dan thuis op het eiland. Wie Vanessa echt kent weet 2 dingen: “Haar grote liefde is al ruim 30 jaar Freddy Mercury” & “Voor een goede karaoke sessie kun je haar altijd wakker maken” In haar lunchprogramma “Van Essa Tot Twee” geniet Vanessa samen met jou van een welverdiende lunchbreak. Naast de beste nummers ooit gemaakt, staat onder andere de puzzelplaat op het menu, heeft ze dagelijks een gezellig gesprekje met een leuke gast en op vrijdag biedt ze aanstormend en gevestigd talent de ruimte om te shinen op het “Paradise Podium”!