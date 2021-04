Eerste vier Curaçaose patiënten terug uit Aruba

De eerste vier Curaçaose patiënten die in het Horacio Oduber Hospitaal op Aruba waren opgenomen, zijn vandaag terug gevlogen naar Curaçao. Dat heeft demissionair minister van Onderwijs Steven Croes tegenover website NU.cw gezegd. Het ziekenhuis op Curaçao was begin april vol en er was geen ruimte meer op de intensive care. Daarom werden negen patiënten overgevlogen naar Aruba. Door de reguliere zorg af te schalen was er in het Arubaanse ziekenhuis plaats voor Covid-patiënten uit Curaçao. De eerste patiënten zijn nu voldoende hersteld zodat ze terug kunnen naar hun moedereiland. Croes was afgelopen week op Aruba voor een privébezoek en bracht ook een bezoek aan het ziekenhuis. Volgens de bewindsman is alles goed georganiseerd op de Covid afdeling.

“Ik sprak twee Covid-patiënten die mij uitgebreid vertelden dat de covid-care uitstekend is”, aldus Croes. De patiënten die vandaag zijn overgevlogen, hadden elk een zuurstoftank bij zich in het vliegtuig.