Eerste werkbezoek Minister van Defensie aan Caribisch gebied

De Nederlandse minister van Defensie, Ruben Brekelmans, bezoekt van 6 tot 8 januari de eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het bezoek staat in het teken van kennismaking met de Defensie-eenheden en hun taken in het Caribisch gebied. Op Curaçao bezoekt de minister Marinebasis Parera, Marinekazerne Suffisant en militair oefenterrein Wacao. Op Aruba brengt hij een bezoek aan marinierskazerne Savaneta. Op woensdag 8 januari bezoekt hij zowel de kustwacht als het marinesteunpunt in Sint Maarten. Naast de kennismaking met de verschillende eenheden van Defensie zal de minister een bezoek brengen aan de gouverneurs en minister-presidenten van de Caribische Landen.