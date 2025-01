Politie Bonaire arresteert opnieuw verdachte van overval op pinautomaat

De politie op Bonaire heeft op 1 januari in de vroege ochtenduren een derde verdachte gearresteerd in verband met een overval bij een pinautomaat aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Deze overval vond plaats in de nachtelijke uren van zondag 15 december 2024. Woensdag werd een 26-jarige man met initialen E.A.J.C. opgepakt. Kort na de overval werden al twee mannen van 25 jaar oud opgepakt, waarna in de wijk Nawati een huiszoeking werd uitgevoerd bij de woning van een van de verdachten. De politie nam daarbij verschillende spullen in beslag die relevant zijn voor het onderzoek.

Volgens het Korps Politie Caribisch gebied wordt het onderzoek in de zaak voorgezet.