Commissaris Ramon Arnhem: Aruba telde in 2024 één moord

In 2024 is er op Aruba slechts één moord gepleegd. Volgens hoofdcommissaris Ramon Arnhem van de politie van Aruba is het aantal moorden vergeleken met 2023 daarmee drastisch afgenomen. Tegelijkertijd zijn er in het afgelopen jaar dertien verkeersdoden gevallen. Commissaris Arnhem, in een interview met de website noticia.cla, zegt dat alcohol en snelheid een groot probleem vormen in het verkeer. Veel ongelukken zijn volgens hem gerelateerd aan alcoholgebruik. Ook ziet de politie op Aruba dat veel mensen na een ongeluk gewoon wegrijden van de plek. Arnhem legt uit dat deze ‘hit & run’-incidenten meerdere mensenlevens hebben gekost.

“We zien ook veel chauffeurs die met hoge snelheid rijden of geen voorrang geven. Daarnaast is er het fenomeen van het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden.”