Eigenaar nummerkantoren bij zijn huis overvallen

WILLEMSTAD – Een Curaçaose zakenman is gisteravond voor de deur van zijn huis in de wijk Monte Carmelo neergeschoten bij een overval. De eigenaar van verschillende nummerkantoren werd bij aankomst thuis opgewacht door een nog onbekende, gewapende man. Er ontstond een worsteling over het geld dat de zakenman bij zich had, daarbij werd geschoten. De overvaller vluchtte weg en de zakenman bleef gewond achter. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog op zoek naar de overvaller. Enkele weken geleden werd dezelfde man overvallen toen hij een groot bedrag naar de PSB Bank wilde brengen.