Eigenaarschap Coho bij de landen

De taken en bevoegdheden die horen bij de uitvoering van de hervormingsplannen liggen nadrukkelijk bij de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het Coho is er alleen voor ondersteuning en toezicht. Dit maakte wetgevingsjurist Jan Willem van Rossum gisteren duidelijk in de technische briefing voor de commissie Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer. De briefing was een voorbereiding voor de Kamerleden die zich bezighouden met het voorstel voor de consensusrijkswet Coho. Volgens de jurist wordt er extra recht gedaan aan de autonomie van de Caribische landen.

Meer over coho tweede kamer