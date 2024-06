Energis opent ‘production plant’ voor biobrandstof

Gisteren vond de opening plaats van de nieuwe Energis-productiefaciliteit. De Biofuel Production Plant valt op door zijn technologische innovatie en is het resultaat van een miljoeneninvestering. Bij de opening was minister-president Pisas en Economie-minister Ruisandro Cijntje aanwezig. Energis is een bedrijf dat op natuurlijke wijze diesel produceert. Het bedrijf produceert brandstof gemaakt van maïsolie, dierlijk vet, palmolie en kookolie dat is gebruikt door restaurants. Het is een schone brandstof die nu vooral in Europa wordt gebruikt.

De Nederlandse ondernemer James Robbins is de eigenaar van dit bedrijf. Hij produceert al 2 jaar natuurlijke diesel op het eiland. Volgens Robbins heeft Curaçao een groot potentieel en koos hij ervoor om een miljoeneninvestering te doen. De brandstof kan worden gebruikt voor zowel elektrische als dieselvoertuigen. In Curaçao is dit systeem nog niet bekend, maar men hoopt dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.