Ambtenaren krijgen vandaag hun vakantiegeld uitbetaald in plaats van aanstaande maandag. Dat heeft minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Ornelio ‘Kid’ Martina bekend gemaakt. Vakbond ABVO had op 20 mei in een brief aan de minister gevraagd om het geld eerder uit te betalen omdat veel leden het financieel lastig hebben. Partij KEM had ook om een vroegere betaling gevraagd, zodat het geld voor Vaderdag zou zijn overgemaakt. De minister heeft gisteren in een korte video op sociale media laten weten dat het geld vandaag op de rekeningen staat.

Het vakantiegeld bedraagt zes procent van het bruto jaarloon. Het geld zou donderdag zijn overgemaakt naar de betreffende overheidsinstanties, zodat de ambtenaren het vrijdag ontvangen.