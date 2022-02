Er komt een huisvestingsbeleid

Er komt nog dit jaar een huisvestingsbeleid voor de overheid. Dat zegt minister Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening in de Amigoe. Volgense de minister gaat de voorkeur uit naar een clustering van diensten en afdelingen die samen moeten werken. Daarbij wordt gekeken naar moderne oplossingen o.a. rekening houdend met thuis werken. Eerdere regeringen waren ook bezig met huisvesting. Zo was er sprake van één nieuw overheidsgebouw op een centrale plek. Later koos men er toch voor om gebruik te maken van de verschillende gebouwen die eigendom zijn van de overheid. Veel diensten werken nu vanuit het WTC. Vanuit de samenleving wordt daar kritiek op geleverd omdat het particulier wordt verhuurd.