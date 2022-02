Koninklijk paar blij met Caribische projecten Oranje Fonds

De koning en de koningin zijn erg blij met de Caribische projecten van het Oranje Fonds. Dat schrijft de Amigoe. Tijdens de viering van het twintigste jubileum van de stichting stond het koninklijke paar stil bij de Curaçaose projecten ‘Excel Arts Academy’ en ‘Tur ta Konta’. Excel Art Academy won in 2018 het Grote Appeltje van Oranje. De organisatie helpt jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten. Tur ta Konta was in 2019 genomineerd. De stichting begeleidt scholieren bij rekenen en wiskunde. Het Oranje Fonds steunt maatschappelijke projecten en werd opgericht al huwelijkscadeau voor Koning Willem-Alexander en koningin Máxima.