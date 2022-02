Weer drie personen overleden aan covid-19

De afgelopen dag mochten 171 mensen uit isolatie. Daarmee is het aantal actieve gevallen gedaald naar 1.471. Tegelijkertijd testten 146 mensen positief op Covid-19. De bezetting in het ziekenhuis neemt ook al een paar dagen af. Gisteren lagen er 27 mensen in het CMC waarvan 11 op de IC. Drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Twee daarvan lagen in het ziekenhuis, een persoon overleed thuis.

