Eredoctoraat voor Maria Liberia-Peters

Maria Liberia-Peters heeft gisteren een eredoctoraat gekregen aan de UoC. De oud-premier van de Nederlandse Antillen kreeg het eredoctoraat als eerbetoon voor haar uitzonderlijke leiderschap. Ook haar managementvaardigheden en uitzonderlijke prestaties op het gebied van politiek en openbaar bestuur werd geprezen. Ze had de leiding over de meest impactvolle en moeilijke zakelijke onderhandelingen in de geschiedenis van Curaçao. Toen Shell in 1985 Curaçao verliet, zorgde ze ervoor dat de olieraffinaderij door de PdVSA werd overgenomen. De raffinaderij zorgde namelijk voor veel werkgelegenheid op Curaçao.