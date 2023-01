Zondag inschrijving Tumbafestival

Het is weer bijna tijd voor het Tumbafestival. Zondag zijn de inschrijvingen voor de nieuwe editie. Dit jaar is het muziekfestival opgedragen aan Feco Gomes. Hij is de voorzitter van muziekvereniging Amak, de organisator van het festival. Tumba is de traditionele muziek die tijdens carnaval gespeeld wordt. Het populaire festival is al twee jaar op rij niet doorgegaan vanwege covid. Tijdens het festival wordt de roadmarch voor de carnavalsoptocht gekozen. Van 23 tot en met 27 januari barst in het Curaçao Festival Center de strijd los voor de titel Rei of Reina di Tumba 2023. Via de app Festival di Tumba zijn de laatste ontwikkelingen rondom het festival te volgen, waaronder de inschrijvingen.